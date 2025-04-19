Новый вид мошенничества с использованием NFC

В Азербайджане зафиксированы новые виды мошенничества, связанные с банковскими картами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, специалисты по кибербезопасности предупредили, что мошенники стали использовать технологию бесконтактной оплаты (NFC).

Согласно информации, особенно уязвимыми перед подобными атаками являются пользователи сервисов Apple Pay и Google Wallet, так как их карты привязываются к поддельным учетным записям.

Отмечается, что сценарий мошенничества прост, но эффективен. Преступники, используя фальшивые службы доставки, онлайн-маркеты или поддельные государственные сервисы, обманывают жертв и получают данные их банковских карт, после чего тут же привязывают их к своим смартфонам и используют для покупок в магазинах, не вызывая подозрения у владельцев карт.

Отдельного внимания заслуживает схема "Ghost Tap" ("Призрачное касание"), при которой NFC-сигнал передаётся с одного смартфона на другой. Таким образом, мошенник может физически находиться в одной стране, а совершать покупки - в совершенно другой.

Эксперты подчёркивают, что для защиты своих средств гражданам следует обратить особое внимание на следующие моменты:

- используйте виртуальные карты для онлайн-платежей и пополняйте их баланс только при необходимости;

- не вводите данные карты на сомнительных сайтах и в приложениях, особенно если вас просят указать PIN-код;

- не привязывайте банковскую карту к смартфону по запросу подозрительных приложений;

- при внесении наличных в банкомат используйте физическую карту;

- убедитесь, что у вас включены уведомления о транзакциях (Push/SMS);

- установите антивирусное решение с функцией "Безопасные платежи";

Компании в сфере кибербезопасности также подчёркивают, что мошенникам больше не нужно похищать саму карту или знать PIN-код. Достаточно минимального объёма информации, чтобы управлять вашими средствами. Такая скрытность делает данные атаки особенно опасными: "Мы наблюдаем рост активности подобных схем в регионе, включая Азербайджан. Пользователи, привыкшие доверять первым попавшимся приложениям или сайтам, находятся в зоне особого риска. Игнорировать угрозу нельзя - сегодня защита ваших финансов начинается с цифровой бдительности. Рекомендуем использовать проверенные антивирусные продукты и проявлять осторожность при любых попытках получить доступ к данным вашей банковской карты".