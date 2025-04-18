В Азербайджане завершены восстановительные работы на подтопленных участках

Силы МЧС продолжают работать над устранением последствий сильных осадков.

Как передает Day.Az, с таким заявлением выступило министерство.

Благодаря срочным и необходимым мерам на многих затопленных территориях работы по отводу воды уже завершены.

На данный момент продолжаются работы в отдельных районах, а также предпринимаются дополнительные меры безопасности.