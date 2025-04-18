https://news.day.az/society/1745798.html В Азербайджане завершены восстановительные работы на подтопленных участках - ВИДЕО Силы МЧС продолжают работать над устранением последствий сильных осадков. Как передает Day.Az, с таким заявлением выступило министерство. Благодаря срочным и необходимым мерам на многих затопленных территориях работы по отводу воды уже завершены.
В Азербайджане завершены восстановительные работы на подтопленных участках - ВИДЕО
Силы МЧС продолжают работать над устранением последствий сильных осадков.
Как передает Day.Az, с таким заявлением выступило министерство.
Благодаря срочным и необходимым мерам на многих затопленных территориях работы по отводу воды уже завершены.
На данный момент продолжаются работы в отдельных районах, а также предпринимаются дополнительные меры безопасности.
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