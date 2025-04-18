Обезврежен дрон на госгранице Азербайджана - ФОТО
Успешно продолжаются мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы Азербайджана, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, 18 апреля на служебном участке пограничного отряда "Горадиз" Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы была предотвращена контрабанда
наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджан посредством беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
В результате проведенных оперативно-войсковых мероприятий был своевременно обнаружен и обезврежен малогабаритный дрон, незаконно проникший в воздушное пространство нашей страны.
При осмотре места происшествия было изъято 543 г наркотиков (8 г опиума, 535 г марихуаны).
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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