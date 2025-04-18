Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Мевлюту Чавушоглу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования депутату Великого национального собрания Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с кончиной его отца, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Чавушоглу,

Крайне опечален известием о тяжелой утрате, постигшей Вашу семью, - кончине Вашего отца Османа Чавушоглу.

Разделяя Вашу боль в эти печальные моменты, с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам и всем членам Вашей семьи, желаю терпения.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.