https://news.day.az/officialchronicle/1745860.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Мевлюту Чавушоглу Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования депутату Великого национального собрания Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с кончиной его отца, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Уважаемый господин Чавушоглу...
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Мевлюту Чавушоглу
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования депутату Великого национального собрания Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с кончиной его отца, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Чавушоглу,
Крайне опечален известием о тяжелой утрате, постигшей Вашу семью, - кончине Вашего отца Османа Чавушоглу.
Разделяя Вашу боль в эти печальные моменты, с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам и всем членам Вашей семьи, желаю терпения.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.
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