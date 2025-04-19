Трагическая смерть ребенка в Агдаше

В Агдашском районе зафиксирован трагический случай - в селе Шихлы скончался малолетний ребёнок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, Асиф Алышов внезапно почувствовал недомогание. Несмотря на усилия, спасти его не удалось - ребёнок умер спустя короткое время.

По предварительным данным, причиной смерти стали высокая температура тела и судорожный синдром.

Обстоятельства случившегося изучаются соответствующими структурами, проводится расследование.