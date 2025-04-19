https://news.day.az/society/1746131.html Трагическая смерть ребенка в Агдаше В Агдашском районе зафиксирован трагический случай - в селе Шихлы скончался малолетний ребёнок. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, малыш Асиф Алышов внезапно почувствовал недомогание. Несмотря на усилия, спасти его не удалось - ребёнок умер спустя короткое время.
Трагическая смерть ребенка в Агдаше
В Агдашском районе зафиксирован трагический случай - в селе Шихлы скончался малолетний ребёнок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, Асиф Алышов внезапно почувствовал недомогание. Несмотря на усилия, спасти его не удалось - ребёнок умер спустя короткое время.
По предварительным данным, причиной смерти стали высокая температура тела и судорожный синдром.
Обстоятельства случившегося изучаются соответствующими структурами, проводится расследование.
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