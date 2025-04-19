https://news.day.az/society/1746131.html

Трагическая смерть ребенка в Агдаше

В Агдашском районе зафиксирован трагический случай - в селе Шихлы скончался малолетний ребёнок. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, малыш Асиф Алышов внезапно почувствовал недомогание. Несмотря на усилия, спасти его не удалось - ребёнок умер спустя короткое время.