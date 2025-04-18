Сколько туристов приехало в Азербайджан в I квартале этого года?

В первом квартале этого года число туристов, посещающих Азербайджан, сократилось на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 508 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывающих из Израиля увеличилось в 4 раза, из Таджикистана - в 2 раза, из Китая - в 1,8 раза, из Иордании - в 1,6 раза, из Испании - в 1,6 раза, из Индии - на 47,6 процента, из Кыргызстана - на 32,6 процента, из Японии - на 26,5 процента, из Египта - на 25 процентов, из США - на 17,3 процента, из Канады - на 15,2 процента, из Нидерландов - на 12,2 процента, Пакистана - на 11,5 процента, сократилось - из Европейского союза на 7,8 процента, из стран Персидского залива - на 9,3 процента, из стран СНГ - на 10,7 процента.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации депутата Милли Меджлиса Вугара Байрамова в Facebook.

Депутат отметил, что в первом квартале этого года из общего числа туристов 24,7 процента прибывших были из России, 18,3 процента - из Турции, 10,8 процента - из Индии, 9,8 процента - из Ирана, 5 процентов - из Грузии, 3,6 процента - из Казахстана, 2,7 процента - из Пакистана, по 2,1 процента - из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, 1,8 процента - из Узбекистана, 1,7 процента - из Китая, по 1,5 процента - из Туркменистана, Украины и Израиля, 1,2 процента - из Кувейта, 1 процент - из Беларуси, 10,7 процента - из других стран.

"Последние статистические данные показывают еще большую актуальность увеличения доли новых регионов во въездном туризме, использование устойчивых туристических продуктов и углубление реформ в этой сфере для укрепления устойчивости сферы", - отметил В.Байрамов.