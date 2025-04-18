28 апреля в Баку состоится учредительная конференция НПО Глобального Юга.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева во время выступления на пресс-конференции, посвященной 4-летию деятельности Агентства.

Она напомнила, что в рамках COP29 при поддержке Агентства в "Зеленой" зоне работал бесплатный конференц-зал для местных НПО, в котором было проведено 54 конференции. В этих мероприятиях приняли участие свыше 2500 представителей НПО, более 70% из которых составили представители иностранных НПО, участвующие в COP29.

Кроме того, в рамках COP29 при поддержке Агентства было организовано 5 международных конференций для НПО. Среди них конференция НПО стран Движения неприсоединения по вопросам климатической дипломатии, форум НПО тюркских государств, форум НПО стран-участниц COP28, COP29, COP30, а также форум, посвященный экологии Каспийского моря.

"Для Агентства большая гордость, что в рамках COP29 в ноябре 2024 года на конференции НПО стран Движения неприсоединения по сотрудничеству Юг-Юг иностранные НПО, участвующие в обсуждениях, пришли к соглашению о создании платформы НПО Глобального Юга. На том международном мероприятии более 1000 НПО из 137 стран присоединились к заявлению, поддерживающему инициативу Азербайджанского национального форума НПО. В качестве продолжения этого процесса через несколько дней - 28 апреля в Баку пройдет учредительная конференция платформы НПО Глобального Юга", - добавила исполнительный директор Агентства.