Разработан новый интерфейс для Smart Customs
В мобильном приложении Smart Customs разработан новый дизайн, презентация которого состоится в ближайшее время.
Как сообщает Day.Az, об этом было объявлено в ходе семинара для представителей СМИ на тему "Цифровая таможня и медиа", организованного Государственным таможенным комитетом Азербайджана совместно с Агентством развития медиа (MEDİA).
Отмечается, что в будущем планируется расширение доступности приложения для пользователей.
Приложение Smart Customs, запущенное в 2020 году, включает автоматизированную систему чат-ботов, работающую по специальному алгоритму.
В настоящее время число пользователей на платформе iOS превышает 1,1 миллиона, а на Android - более 930 тысяч.
На данный момент в приложении доступны 12 электронных услуг.
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