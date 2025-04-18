Разработан новый интерфейс для Smart Customs

В мобильном приложении Smart Customs разработан новый дизайн, презентация которого состоится в ближайшее время.

Как сообщает Day.Az, об этом было объявлено в ходе семинара для представителей СМИ на тему "Цифровая таможня и медиа", организованного Государственным таможенным комитетом Азербайджана совместно с Агентством развития медиа (MEDİA).

Отмечается, что в будущем планируется расширение доступности приложения для пользователей.

Приложение Smart Customs, запущенное в 2020 году, включает автоматизированную систему чат-ботов, работающую по специальному алгоритму.

В настоящее время число пользователей на платформе iOS превышает 1,1 миллиона, а на Android - более 930 тысяч.

На данный момент в приложении доступны 12 электронных услуг.