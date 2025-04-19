В Гёйгёле перевернулся Mercedes:

В селе Чайлы Гёйгёльского района произошла смертельная автокатастрофа.

Как сообщает Day.Az, легковой автомобиль марки "Mercedes" выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

В результате аварии погиб пассажир машины - Исмайылов О., 2007 года рождения. Он скончался на месте происшествия. На место были привлечены сотрудники полиции.

По факту начато расследование.