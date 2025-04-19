https://news.day.az/society/1746065.html В Гёйгёле перевернулся Mercedes: погиб подросток В селе Чайлы Гёйгёльского района произошла смертельная автокатастрофа. Как сообщает Day.Az, легковой автомобиль марки "Mercedes" выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате аварии погиб пассажир машины - Исмайылов О., 2007 года рождения. Он скончался на месте происшествия. На место были привлечены сотрудники полиции.
В Гёйгёле перевернулся Mercedes: погиб подросток
В селе Чайлы Гёйгёльского района произошла смертельная автокатастрофа.
Как сообщает Day.Az, легковой автомобиль марки "Mercedes" выехал за пределы проезжей части и перевернулся.
В результате аварии погиб пассажир машины - Исмайылов О., 2007 года рождения. Он скончался на месте происшествия. На место были привлечены сотрудники полиции.
По факту начато расследование.
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