Посол Кыргызстана выразил надежду на скорейшее возвращение жителей в Ханкенди

Надеюсь, что вынужденные переселенцы вскоре смогут вернуться в Ханкенди.

Как передает Day.Az, об этом М. Мамытканов сказал в пятницу Trend в рамках ознакомительной поездки иностранного дипломатического корпуса на освобожденные территории Азербайджана.

"Сегодня я впервые посетил Ханкенди. Я удивлён теми преобразованиями, которые здесь происходят. Мы желаем, чтобы эти процессы шли ещё быстрее. И в следующем году, если нам вновь доведётся сюда приехать, хочется увидеть уже совершенно новый город - восстановленный, обновлённый. Хочется, чтобы сюда как можно скорее вернулись вынужденно покинувшие родные места переселенцы, чтобы они начали здесь новую жизнь - мирную и созидательную", - сказал дипломат.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается организация ознакомительных поездок иностранного дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

В настоящем визите принимают участие более 100 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 7 международных организаций, аккредитованных в Азербайджане. Целью визита является ознакомление иностранных дипломатов с проводимыми в Ханкенди восстановительными и реконструкционными работами и условиями, созданными для студентов Карабахского университета.