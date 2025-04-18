Казахстанская делегация ознакомилась с работой ВВС Азербайджана

Делегация Военно-воздушных сил Республики Казахстан посетила Военно-воздушные силы Азербайджана. Во встрече также принимали участие представители министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, Государственного агентства гражданской авиации, Службы внешней разведки и Управления воздушным движением "Азераэронавигация" ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

На встрече, состоявшейся в штабе, представитель Военно-воздушных сил Азербайджана поприветствовал гостей. В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов на тему "Обеспечение взаимодействия и координации при выполнении срочных полётов", были даны ответы на вопросы участников.

В завершение встречи были сделаны памятные фотографии, гостям были преподнесены подарки.