США выведут сотни солдат из Сирии

Соединенные Штаты планируют сократить воинский контингент в Сирии до 500 человек. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Военные закрывают три из восьми своих небольших оперативных объектов на северо-востоке страны, сокращая численность войск с 2000 до 1400. Это базы Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates и третий, гораздо меньший объект", - говорится в материале.

По словам двух высокопоставленных чиновников, через 60 дней американские командиры оценят, стоит ли проводить дополнительные сокращения. Также уточняется, что военные рекомендовали оставить в Сирии не менее 500 американских солдат.