https://news.day.az/world/1745894.html В США арестован самый разыскиваемый террорист Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило об аресте Харприта Сингха, обвиняемого в причастности к не менее 14 террористическим атакам в индийском штате Пенджаб и в связях с международными террористическими организациями.
В США арестован самый разыскиваемый террорист
Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило об аресте Харприта Сингха, обвиняемого в причастности к не менее 14 террористическим атакам в индийском штате Пенджаб и в связях с международными террористическими организациями.
Как передает Day.Az, по материалам следствия, Харприт Сингх выполнял задания сикхской сепаратисткой группировки Babbar Khalsa International (BKI), деятельность которой запрещена в Индии. Он считается самым разыскиваемым террористом в Индии.
Помимо прочего, Сингху предъявлены обвинения в нелегальном въезде в США в 2021 году, пишет издание The New York Times.
Ожидается, что власти Индии инициируют депортацию Харприта Сингха из США.
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