Правительство Колумбии готово к мирным переговорам с повстанческими группировками

Колумбийское правительство решило не продлевать режим прекращения огня с тремя группировками, созданными бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Radio Nacional de Colombia.

В публикации отмечается, что офис уполномоченного по делам мира Колумбии направил уведомление представителям группировок о принятом решении правительства. Договоренность была достигнута в октябре 2023 года и продлевалась несколько раз. Срок действия режима о прекращении огня истек 15 апреля.

В офисе уполномоченного по делам мира подчеркнули, что правительство Колумбии не отказывается от продолжения мирных переговоров, а также не возобновляет действие ордеров на арест делегатов.