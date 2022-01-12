Британский посол написал о Карабахских скакунах

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поделился в Twitter публикацией в связи с Карабахскими скакунами.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"В этом году королева Елизавета II отмечает 70-летие восшествия на престол. Любовь королевы к лошадям известна всем. Среди подаренных ей подарков - Карабахский скакун Заман. Карабахские скакуны неоднократно выступали на Королевском Виндзорском конном шоу".