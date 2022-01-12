https://news.day.az/politics/1425978.html Британский посол написал о Карабахских скакунах
Британский посол написал о Карабахских скакунах
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поделился в Twitter публикацией в связи с Карабахскими скакунами.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"В этом году королева Елизавета II отмечает 70-летие восшествия на престол. Любовь королевы к лошадям известна всем. Среди подаренных ей подарков - Карабахский скакун Заман. Карабахские скакуны неоднократно выступали на Королевском Виндзорском конном шоу".
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