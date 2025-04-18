Вэнс раскрыл подробности торговых переговоров США с Италией

США в Италии ведут масштабные торговые переговоры с Евросоюзом. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед началом встречи с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони в Риме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я, конечно, хочу поговорить с премьер-министром об экономических отношениях - очень важных - между Италией и Соединенными Штатами. Но сейчас идут масштабные торговые переговоры не только между Италией и США, но и с Европейским союзом в целом", - сказал Вэнс.

По его словам, эту тему накануне обсуждали в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и Мелони.

Вэнс отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в развитии экономических связей со странами Евросоюза в рамках стратегии по укреплению трансатлантического сотрудничества.