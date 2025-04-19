https://news.day.az/world/1746090.html Трамп рассказал о хороших переговорах с Китаем США и Китай сейчас ведут хорошие переговоры, рассказал американский лидер Дональд Трамп. Его цитирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Кстати, у нас идут хорошие переговоры с Китаем", - сказал хозяин Белого дома, добавив, что переговоры "действительно очень хорошие". Ранее был раскрыт крупнейший донор инаугурации Трампа.
Трамп рассказал о хороших переговорах с Китаем
США и Китай сейчас ведут хорошие переговоры, рассказал американский лидер Дональд Трамп. Его цитирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Кстати, у нас идут хорошие переговоры с Китаем", - сказал хозяин Белого дома, добавив, что переговоры "действительно очень хорошие".
Ранее был раскрыт крупнейший донор инаугурации Трампа.
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