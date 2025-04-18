https://news.day.az/politics/1745826.html Армяне все еще не успокоились - Агали Ибрагимов на платформе Baku Network - ВИДЕО Армяне все еще не успокоились. Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана, секретарь Союза художников страны Агали Ибрагимов в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Армяне все еще не успокоились - Агали Ибрагимов на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армяне все еще не успокоились.
Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана, секретарь Союза художников страны Агали Ибрагимов в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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