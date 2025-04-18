Армяне все еще не успокоились

Армяне все еще не успокоились.

Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана, секретарь Союза художников страны Агали Ибрагимов в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Представляем вниманию читателей отрывок передачи: