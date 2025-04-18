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Армяне все еще не успокоились - Агали Ибрагимов на платформе Baku Network - ВИДЕО

Армяне все еще не успокоились. Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана, секретарь Союза художников страны Агали Ибрагимов в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи: