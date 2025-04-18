https://news.day.az/sport/1745843.html В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике. Как сообщает Day.Az, в турнире за медали борются гимнастки из 38 стран. Спортсменки продемонстрируют свое мастерство в упражнениях по отдельным предметам и многоборье. Азербайджан представляют выступающие в индивидуальной программе Камилла Сеидзаде, Зохра Джафарова.
В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике
В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.
Как сообщает Day.Az, в турнире за медали борются гимнастки из 38 стран.
Спортсменки продемонстрируют свое мастерство в упражнениях по отдельным предметам и многоборье.
Азербайджан представляют выступающие в индивидуальной программе Камилла Сеидзаде, Зохра Джафарова.
По традиции гимнастке, набравшей наибольшее количество баллов, будет вручен кубок AGF Trophy.
Отметим, что соревнования завершатся 20 апреля.
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