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В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике

В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике. Как сообщает Day.Az, в турнире за медали борются гимнастки из 38 стран. Спортсменки продемонстрируют свое мастерство в упражнениях по отдельным предметам и многоборье. Азербайджан представляют выступающие в индивидуальной программе Камилла Сеидзаде, Зохра Джафарова.