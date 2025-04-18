Страховщики Азербайджана зарегистрировали сотни обращений после ливней

В результате сильных осадков, которые произошли в Азербайджане 15-16 апреля, было зафиксировано около 800 страховых случаев.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Ущерб был нанесён застрахованным транспортным средствам, а также движимому и недвижимому имуществу застрахованных лиц.

В восьми страховых компаниях зарегистрировали 769 обращений, из которых 512 касались обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), 157 - обязательного страхования недвижимости, 77 - автострахования (КАСКО), а 21 - страхования имущества от пожара и других рисков.

Кроме того, были зафиксированы по одному случаю по страхованию от несчастных случаев и обязательному страхованию ответственности при эксплуатации недвижимости.

По 294 случаям была определена предполагаемая сумма ущерба в размере 241,03 тыс. манатов. Оценка ущерба по оставшимся 475 случаям ещё продолжается. Все поступившие обращения находятся на стадии урегулирования и оценки ущерба, и ожидаются страховые выплаты по каждому признанному страховым случаем инциденту.

После завершения процесса оценки предполагается, что общая сумма ущерба превысит 1 млн манатов.

За указанный период 70% обращений поступили из Баку, а 30% - из других регионов страны.