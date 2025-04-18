https://news.day.az/tourism/1745875.html Двигатель самолета с более чем 100 пассажирами загорелся в воздухе Двигатель самолета авиакомпании Southwest Airlines со 134 пассажирами на борту загорелся во время полета. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Camera. Инцидент произошел на рейсе из Хьюстона, США, в Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Из-за возгорания пилотам пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.
Двигатель самолета с более чем 100 пассажирами загорелся в воздухе
Двигатель самолета авиакомпании Southwest Airlines со 134 пассажирами на борту загорелся во время полета.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Camera.
Инцидент произошел на рейсе из Хьюстона, США, в Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Из-за возгорания пилотам пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.
Когда лайнер приземлился, пожарные потушили возгорание двигателя и вспыхнувшую траву возле взлетно-посадочной полосы. Экипаж помог всем пассажирам эвакуироваться. О пострадавших не сообщается.
Перевозчик помог доставить путешественников в конечный пункт назначения. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.
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