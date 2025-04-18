Двигатель самолета с более чем 100 пассажирами загорелся в воздухе

Двигатель самолета авиакомпании Southwest Airlines со 134 пассажирами на борту загорелся во время полета.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Camera.

Инцидент произошел на рейсе из Хьюстона, США, в Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Из-за возгорания пилотам пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

Когда лайнер приземлился, пожарные потушили возгорание двигателя и вспыхнувшую траву возле взлетно-посадочной полосы. Экипаж помог всем пассажирам эвакуироваться. О пострадавших не сообщается.

Перевозчик помог доставить путешественников в конечный пункт назначения. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.