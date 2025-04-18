Определились сильнейшие борцы Азербайджана

Завершились соревнования борцов греко-римского стиля в первенстве страны U-17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации борьбы Азербайджана.

В последний день соревнований, которые впервые прошли в Олимпийском спортивном комплексе Астары, завершились соревнования в пяти весовых категориях. Определились победители в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

Отметим, что завтра на этой же арене пройдут чемпионаты страны по женской борьбе U-15 и U-17.

Греко-римская борьба

48 кг

1. Гурбан Меджнунов ("Нефтчи")

2. Агшин Панахлы (Кюрдамир)

3. Эльмин Аббасов (Масаллы), Эльмир Аббасов (ДЮСШ-2)

55 кг

1. Айхан Асадлы (ДЮСШ-2)

2. Нихат Бахманов (ДЮСШ-10)

3. Фарид Нурмамедли (МОИК), Хазар Ибрагимов (Сумгайыт, "Тахсил")

65 кг

1. Рамиль Мусаев (ДЮСШ-5, "Нефтчи")

2. Нихат Магеррамов (ДЮСШ-2)

3. Гусейн Искендеров (ДЮСШ-2), Гусейн Велизаде (Сумгайыт, AHİTA)

80 кг

1. Ниджат Йейлагалиев (Абшерон)

2. Эмиль Аббасов (ДЮСШ-5, "Нефтчи")

3. Агиль Микаилов (Абшерон, Шахдаг), Джейхун Солтанов (Ширван)

110 кг

1. Рихад Ибрагимли (Сумгайыт, "Тахсил")

2. Рауф Муталлимов (Сумгайыт-"Тахсил", AHİTA)

3. Тунджай Алиев (Шамкир), Магомед Мустафаев (ДЮСШ-2)