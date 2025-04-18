Определились сильнейшие борцы Азербайджана - СПИСОК - ФОТО
Завершились соревнования борцов греко-римского стиля в первенстве страны U-17.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации борьбы Азербайджана.
В последний день соревнований, которые впервые прошли в Олимпийском спортивном комплексе Астары, завершились соревнования в пяти весовых категориях. Определились победители в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.
Отметим, что завтра на этой же арене пройдут чемпионаты страны по женской борьбе U-15 и U-17.
Греко-римская борьба
48 кг
1. Гурбан Меджнунов ("Нефтчи")
2. Агшин Панахлы (Кюрдамир)
3. Эльмин Аббасов (Масаллы), Эльмир Аббасов (ДЮСШ-2)
55 кг
1. Айхан Асадлы (ДЮСШ-2)
2. Нихат Бахманов (ДЮСШ-10)
3. Фарид Нурмамедли (МОИК), Хазар Ибрагимов (Сумгайыт, "Тахсил")
65 кг
1. Рамиль Мусаев (ДЮСШ-5, "Нефтчи")
2. Нихат Магеррамов (ДЮСШ-2)
3. Гусейн Искендеров (ДЮСШ-2), Гусейн Велизаде (Сумгайыт, AHİTA)
80 кг
1. Ниджат Йейлагалиев (Абшерон)
2. Эмиль Аббасов (ДЮСШ-5, "Нефтчи")
3. Агиль Микаилов (Абшерон, Шахдаг), Джейхун Солтанов (Ширван)
110 кг
1. Рихад Ибрагимли (Сумгайыт, "Тахсил")
2. Рауф Муталлимов (Сумгайыт-"Тахсил", AHİTA)
3. Тунджай Алиев (Шамкир), Магомед Мустафаев (ДЮСШ-2)
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