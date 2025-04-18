Google разрешила своей нейросети "видеть мир" на всех Android-смартфонах

Google сделала функцию Gemini Live доступной на всех Android-устройствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge.

Gemini Live в приложении Gemini с помощью искусственного интеллекта анализирует изображения, отображаемые на экране или захваченные камерой, и предоставлять соответствующую информацию. Ранее функция была доступна исключительно по подписке Gemini Advanced.

Gemini Live впервые был представлен для смартфонов Pixel 9 и Samsung Galaxy S25, на которые предустановлено приложение Gemini. По заявлениям Google, пользователи высоко оценили нововведение, в связи с чем разработчики открыли доступ к функции более широкой аудитории. В течение следующих недель функционал будет доступен всем пользователям Android в приложении Gemini.

Пользователи могут использовать Gemini Live для получения дополнительной информации о рецептах, растениях и других объектах, нажав кнопку "Поделиться экраном с Live" в приложении Gemini. Для работы с изображениями через камеру необходимо перейти в полноэкранный режим Gemini Live, где доступна функция переключения между фронтальной и основной камерами. В России нейросеть заблокирована самой Google.