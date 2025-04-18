В Самухе похоронен шехид I Карабахской войны

Идентифицированные Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан останки шехида Мунасиба Мехдиева, считавшегося пропавшим без вести в I Карабахской войне, переданы его семье в селе Говларсан Самухского района.

Как сообщает Day.Az после церемонии прощания останки шехида были преданы земле на Говларсанском сельском кладбище.

В церемонии приняли участие члены семьи шехида, а также официальные лица исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, участники войны, представители общественности.

Останки шехида были захоронены под звуки военного оркестра и залпового огня.

Отметим, что Мехдиев Мунасиб Намаз оглу родился 28 августа 1973 года в селе Говларсан Самухского района. Считался пропавшим без вести 19 июля 1992 года в направлении села Гасанриз Агдеринского района.