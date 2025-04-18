В Баку временно ограничат проезд по ряду улиц

В рамках реализации нового дорожного проекта, соединяющего улицу академика Гасана Алиева со станцией метро "Кёроглу", с 00:00 19 апреля в Наримановском районе Баку начнутся поэтапные ограничения движения транспорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения затронут несколько улиц - Алияра Алиева (в районе бывшего рынка "Кешля"), Ислама Абышова, Мирзы Улугбека и Ахмеда Раджабли.

В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными на указанных улицах и строго соблюдать временные знаки и указания.