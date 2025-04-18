https://news.day.az/society/1745956.html В Баку временно ограничат проезд по ряду улиц - ФОТО В рамках реализации нового дорожного проекта, соединяющего улицу академика Гасана Алиева со станцией метро "Кёроглу", с 00:00 19 апреля в Наримановском районе Баку начнутся поэтапные ограничения движения транспорта.
В Баку временно ограничат проезд по ряду улиц - ФОТО
В рамках реализации нового дорожного проекта, соединяющего улицу академика Гасана Алиева со станцией метро "Кёроглу", с 00:00 19 апреля в Наримановском районе Баку начнутся поэтапные ограничения движения транспорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения затронут несколько улиц - Алияра Алиева (в районе бывшего рынка "Кешля"), Ислама Абышова, Мирзы Улугбека и Ахмеда Раджабли.
В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными на указанных улицах и строго соблюдать временные знаки и указания.
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