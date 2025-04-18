В Ханкенди пройдет Форум сотрудничества азербайджанских НПО

В городе Ханкенди пройдет Форум сотрудничества азербайджанских неправительственных организаций.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева во время выступления на пресс-конференции, посвященной 4-летию деятельности Агентства.

"Агентство государственной поддержки неправительственных организаций приступило также к реализации проектов регионального масштаба. В марте 2025 года в Баку состоялся форум туркманских НПО из Ирака, Сирии и Турции",- отметила она.

По ее словам, представители туркманского гражданского общества, посетившие в рамках форума Карабах и Восточный Зангезур, покинули Азербайджан с положительными впечатлениями.

"В продолжение расширяющейся деятельности с тюркским миром, в предстоящий период ожидается объявление первого совместного грантового конкурса двух братских государств для НПО Азербайджана и Узбекистана, в этом направлении ведется соответствующая работа", - подчеркнула она.

Айгюн Алиева также сообщила, что в этом году Форум сотрудничества азербайджанских НПО планируется провести в Ханкенди, а также будет усилена деятельность на освобожденных территориях.