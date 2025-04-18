Месси раскритиковал влияние Гвардиолы на современный футбол

Нынешний главный тренер английского "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола навредил футболу своей работой в испанской "Барселоне", другие команды пытались копировать стиль игры, не понимая, как это делать.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал десятикратный чемпион Испании в составе "Барселоны", восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси, комментарий которого приводит Sportskeeda.

Гвардиола работал в "Барселоне" с 2008 по 2012 год. В качестве главного тренера он завоевал 14 трофеев с клубом.

"Гвардиола - это другой мир, он видит то, чего не видит никто другой, - сказал Месси. - Он изменил футбол. Все хотели нас копировать. На самом деле, таким образом он невольно навредил игре: люди пытались играть так же, как "Барселона", не понимая, как это делать. У нас была особенная команда с Хави, Андресом Иньестой и Серхио Бускетсом в полузащите, идеальное сочетание тренера и игроков".

Гвардиоле 53 года, с сезона-2016/17 он возглавляет "Манчестер Сити". Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом Англии, дважды завоевывала Кубок Англии, четыре раза побеждала в Кубке лиги, трижды - в Суперкубке Англии. В 2023 году "Манчестер Сити" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее Гвардиола тренировал испанскую "Барселону" и германскую "Баварию". "Бавария" под руководством испанца трижды стала чемпионом Германии, два раза выиграла кубок страны, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В качестве игрока Гвардиола в составе "Барселоны" шесть раз выиграл чемпионат Испании, дважды стал обладателем кубка страны и Суперкубка УЕФА, по разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. В 1992 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Испании.