"Нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником"

"Это игра, которую с нетерпением ждет азербайджанское футбольное сообщество".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом в интервью CBC Sport заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

53-летний специалист прокомментировал предстоящий матч "Карабах" - "Нефтчи", который состоится в XXXI туре Премьер-лиги Мисли. Гурбанов подчеркнул, что процесс подготовки прошел хорошо: "На данный момент у нас нет травмированных. Те, у кого были микротравмы, восстановились. В целом процесс подготовки прошел хорошо. Нам предстоит играть с очень серьезным соперником. Наши игры с "Нефтчи" всегда были интересными. Наши игроки всегда готовились к этим матчам с большой мотивацией".

Он также рассказал о своих целях в Кубке Азербайджана: "После игры с "Нефтчи" у нас будет немного меньше времени. Но в любом случае мы попытаемся хотя бы выйти в финал. Потому что команда хочет увеличить количество своих титулов. По этой причине мы должны тщательно спланировать всю нашу подготовку".

Отметим, что матч "Карабах" - "Нефтчи", который состоится завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.