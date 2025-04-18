Почувствуйте нашу боль и гордость: о поездке зарубежных дипломатов в Карабах

Автор: Акпер Гасанов

В I квартале этого года Азербайджан направил 812,3 млн манатов на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий. Напомним, что в 2021-2024 годах из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий было выделено 17,6 млрд манатов, в том числе 5,35 млрд манатов в 2024 году. В 2025 году на эти цели планируется выделить 4 млрд манатов.

Данные цифры я привел неспроста. Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, вместе с большой группой послов разных стран в Баку посетил сегодня Карабахский экономический регион Азербайджана. Они прибыли в Физулинский международный аэропорт, который является одним из символов поражающих воображение темпов восстановления, возрождения ранее оккупированных территорий нашей страны.

Напомню, что в январе 2021 года Президент Ильхам Алиев поручил построить в Физули международный аэропорт. Уже 14 января того же года вблизи села Мирзаджамаллы Физулинского района состоялась церемония закладки фундамента будущего аэропорта. А 26 октября 2021 года состоялось открытие Международного аэропорта Физули. В церемонии открытия приняли участие Президент Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

С тех пор, приземлившись именно в этом аэропорту, в разные уголки освобожденного Карабаха отправлялись высокие гости из самых разных стран мира. А ведь есть еще и международный аэропорт Зангелана, открытие которого состоялось 20 октября 2022 года. Ну а Лачинский международный аэропорт начнет действовать уже в текущем году. И, уверен, посетившие церемонию его открытия дипломаты из разных стран, в очередной раз убедятся в том, сколь стремительно азербайджанцы возрождают свои земли.

Собственно, они и ранее открыто выражали восторг по этому поводу. Восторгаются увиденным многие послы из разных стран мира и ныне. Они наверняка составят отчеты и расскажут об увиденном азербайджанском чуде, что называется, в центр. И именно так, демонстрируя ужасы оккупационного прошлого наших земель и нынешнего их стремительного возрождения, Азербайджан демонстрирует мощь, как сильного государства.

Да, многие зарубежные и даже армянские журналисты, блогеры, политики вынуждено признают - в период оккупации азербайджанских земель тут имело место их варварское разграбление. Выносили и увозили в Армению все, что только можно, включая кирпичные блоки. А как истощались природные богатства временно оккупированных территорий Азербайджана! И совершенно справедливо, что бывшие лидеры карабахской хунты, принимавшие участие в этом грабеже, ныне дают показание в бакинском суде.

Да, рядом с ними должны были бы сидеть и Самвел Шахраманян, Самвел Бабаян, Серж Саргсян, Роберт Кочарян. Те самые, которые ныне ошиваются в Армении, периодически пытаясь напомнить о себе провокационными заявлениями. И все зарубежные дипломаты, что ранее, ныне и в будущем окажутся в Шуше, Физули, Кельбаджаре, Лачине, Ханкенди имеют возможность оценить степень цинизма тех, кто по всем параметрам подходит под категорию военных преступников.

Кстати, гражданин Армении Мадат Бабаян признал на скамье подсудимых участие в Ходжалинском геноциде в составе армянских вооруженных формирований. На сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима Бабаян подтвердил, что находился в Ходжалы 25 и 26 февраля 1992 года и убивал мирных безоружных азербайджанцев. "Нас туда привел командир группы Генрик Тамразян. Целью было изгнать азербайджанцев из Ходжалы", - заявил он.

Это было громкое признание. Надеюсь, что его услышат и запомнят, в том числе и аккредитованные в Баку зарубежные дипломаты. Которые могут своими глазами увидеть места, где армянскими боевиками совершались поистине чудовищные преступления. А еще, побывав в великой Шуше, они получают возможность понять масштаб трагедии, которую пережил Азербайджан после оккупации этой жемчужины Карабаха.

Стоя на Джыдыр дюзю, с которой открывается изумительный вид на Ханкенди, вдыхая полной грудью хрустальной чистоты и звонкости горный воздух, зарубежные дипломаты поймут, почему на поистине беспримерный подвиг шли наши военнослужащие, освобождавшие родную землю. Многие из освободителей Карабаха, живых и мертвых, были уроженцами этой части Азербайджана. Они были изгнаны из своих домов и мечтой вернуться сюда победителями.

Мы все в безмерном долгу перед ними. И, надеюсь, что зарубежные дипломаты, после такого рода поездок в Карабах, на освобожденные территории нашей страны, объяснят политикам из своих стран, почему каждого из нас возмущают откровенно лживые, циничные действия тех, кто до сих пор пытается обелить Армению, обвиняя нашу страну в возвращении того, что всегда было, есть и будет азербайджанским.