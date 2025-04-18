Агентство развития медиа помогает СМИ быть объективными

Агентство развития медиа старается содействовать тому, чтобы СМИ выполняли свои функции по информированию общества с помощью объективных и беспристрастных материалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов на семинаре для представителей СМИ на тему "Цифровая таможня и медиа", организованном совместно руководимой им структурой и Государственным таможенным комитетом.

"Бывают случаи, когда некоторые наши журналисты не до конца понимают суть соответствующего законодательства и терминологии. Мы стараемся содействовать тому, чтобы СМИ выполняли свою функцию по информированию общества объективно, честно и беспристрастно. Поэтому такие встречи и семинары между медиа и соответствующими структурами можно считать успешными. Встреча в сегодняшнем формате - это также большой стимул для Агентства по развитию медиа в направлении создания моста между государственными органами и средствами массовой информации. Мы также открыты к новым предложениям в этом направлении", - сказал А.Исмаилов.