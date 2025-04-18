https://news.day.az/world/1745745.html Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых Подписан меморандум по соглашению между Украиной и США о полезных ископаемых. Как передает Day.Az, об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко написала на своей странице в Facebook. "Сегодня мы сделали шаг к заключению соглашения о совместном экономическом партнерстве с Соединенными Штатами.
Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых
Подписан меморандум по соглашению между Украиной и США о полезных ископаемых.
Как передает Day.Az, об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко написала на своей странице в Facebook.
"Сегодня мы сделали шаг к заключению соглашения о совместном экономическом партнерстве с Соединенными Штатами. Украина и США подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение положить этому конец и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - сообщила министр.
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