Китай остановил закупки газа из США

Китай приостановил закупки американского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне торговой войны с США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аналитики предполагают, что прекращение импорта из США может продолжаться достаточно долго, а КНР будет покупать еще больше СПГ из России.

Последний раз партия СПГ из США приходила в Китай еще 6 февраля.

В прошлом году Китай получил из РФ 8,3 миллиона тонн СПГ. Это третий показатель импорта СПГ в страну после Австралии (26,19) и Катара (18,34).

Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев отметил, что возобновляется производство на "Арктик СПГ-2" - что совпало с осложнением отношений между Вашингтоном и Пекином.

"Возможно, это свидетельствует о готовности Китая приобретать еще больше газа", - добавил эксперт.