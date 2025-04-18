Китай остановил закупки газа из США
Китай приостановил закупки американского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне торговой войны с США.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Аналитики предполагают, что прекращение импорта из США может продолжаться достаточно долго, а КНР будет покупать еще больше СПГ из России.
Последний раз партия СПГ из США приходила в Китай еще 6 февраля.
В прошлом году Китай получил из РФ 8,3 миллиона тонн СПГ. Это третий показатель импорта СПГ в страну после Австралии (26,19) и Катара (18,34).
Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев отметил, что возобновляется производство на "Арктик СПГ-2" - что совпало с осложнением отношений между Вашингтоном и Пекином.
"Возможно, это свидетельствует о готовности Китая приобретать еще больше газа", - добавил эксперт.
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