В центре Москвы эвакуировали торговый центр

В Москве в торговом центре "Смоленский пассаж" на Смоленской площади проводится эвакуация. Об этом сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованных видеокадрах видны люди на улице, покидающие здание торгового центра. Другие подробности случившегося не сообщаются.