https://news.day.az/world/1746023.html В центре Москвы эвакуировали торговый центр - ВИДЕО В Москве в торговом центре "Смоленский пассаж" на Смоленской площади проводится эвакуация. Об этом сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. На опубликованных видеокадрах видны люди на улице, покидающие здание торгового центра. Другие подробности случившегося не сообщаются.
В центре Москвы эвакуировали торговый центр - ВИДЕО
В Москве в торговом центре "Смоленский пассаж" на Смоленской площади проводится эвакуация. Об этом сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На опубликованных видеокадрах видны люди на улице, покидающие здание торгового центра. Другие подробности случившегося не сообщаются.
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