https://news.day.az/society/1745777.html Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша - ФОТО Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в города Ханкенди и Шуша. Как сообщает Day.Az, делегацию сопровождает помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. Сначала делегация прибыла в Международный аэропорт Физули.
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша - ФОТО
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в города Ханкенди и Шуша.
Как сообщает Day.Az, делегацию сопровождает помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Сначала делегация прибыла в Международный аэропорт Физули. Затем представители дипкорпуса посетят город Ханкенди, встретятся со студентами Карабахского университета.
После ознакомления с городом Ханкенди представители дипкорпуса посетят город Шуша и ознакомятся с проводимыми там работами по благоустройству и строительству.
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