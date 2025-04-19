В Азербайджане вновь вырастут пособия и пенсии

В текущем году в Азербайджане продолжится рост социальных выплат, включая очередное повышение пособий и президентских стипендий.

Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

С начала года в рамках нового социального пакета минимальная зарплата была увеличена на 16% и достигла 400 манатов. Минимальная пенсия с 1 февраля увеличилась на 14,3% и составила 320 манатов. Также были индексированы пенсии и повышены зарплаты в различных секторах.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что параллельно с увеличением социальных выплат активно расширяются программы по обеспечению занятости, внедряются инновационные решения в государственные социальные службы.

По данным, представленным на коллегии, в первом квартале доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве составили 2 млрд 14 млн манатов, что на 14% или 249 млн манатов больше прогноза. Расходы фонда выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 млрд 864 млн манатов.

На пенсионные выплаты было направлено 1 млрд 768 млн манатов - на 156 млн больше, чем в первом квартале прошлого года. Пособия были выплачены 475 тыс. человек на сумму 275 млн манатов, президентские стипендии - 402 тыс. человек на общую сумму 173 млн манатов.

С января по март Государственное агентство занятости привлекло к активным программам занятости 84,7 тыс. человек, из которых 27,2 тыс. были трудоустроены. В рамках программ также 1195 человек приняли участие в проекте самозанятости, 1221 человек - в курсах профессиональной подготовки, 55,1 тыс. - в услугах профориентации.

За тот же период 11,6 тыс. человек получили статус инвалидности, 27,9 тыс. инвалидов прошли реабилитацию, а 4,5 тыс. человек были обеспечены 29,4 тыс. реабилитационных средств.