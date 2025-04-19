Бывший глава Google сделал шокирующее заявление об ИИ

Очень пугающее заявление сделал Эрик Шмидт. Этот человек был членом совета директоров Apple, был принят в состав Попечительского совета Фонда "Сколково", был главным исполнительным директором и главой совета директоров Google. Шмидт участвует в работе Бильдербергского клуба, передает Day.Az со ссылкой на gorodche.ru.

То есть, это человек, руководивший передовыми компаниями, имеющими отношение к разработке искусственного интеллекта. И один из тех людей, кто определяет будущее народов. Шмидт утверждает, что ИИ вот-вот отделится от человечества.

"Компьютеры уже улучшают себя сами. Им больше не нужно нас слушать", - отметил он.

По его словам, через шесть лет появится ИИ, который будет умнее человечества вместе взятого - масштабируемый, рекурсивный, автономный.

"У нас даже нет языка, чтобы описать то, что приближается", - подчеркнул Шмидт.