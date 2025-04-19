Пожар в пятиэтажке в Баку

В Хазарском районе города Баку произошёл пожар в одноэтажном, трёхкомнатном доме с общей площадью 150 м².

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, огнём были охвачены деревянные конструкции одной из комнат на площади 40 м², а также 60 м² кровли.

Остальная часть дома была успешно защищена от огня. Пожар был потушен силами противопожарных подразделений.