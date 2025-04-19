https://news.day.az/society/1746064.html Пожар в пятиэтажке в Баку В Хазарском районе города Баку произошёл пожар в одноэтажном, трёхкомнатном доме с общей площадью 150 м². Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, огнём были охвачены деревянные конструкции одной из комнат на площади 40 м², а также 60 м² кровли.
Пожар в пятиэтажке в Баку
В Хазарском районе города Баку произошёл пожар в одноэтажном, трёхкомнатном доме с общей площадью 150 м².
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, огнём были охвачены деревянные конструкции одной из комнат на площади 40 м², а также 60 м² кровли.
Остальная часть дома была успешно защищена от огня. Пожар был потушен силами противопожарных подразделений.
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