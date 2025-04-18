https://news.day.az/economy/1745805.html

Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве в газовой сфере с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между правительствами Турции и Азербайджана о сотрудничестве в области природного газа. Как сообщает Day.Az, соответствующее решение опубликовано в официальной газете правительства Турции Resmi Gazete. Вышеуказанное Соглашение было подписано в Стамбуле 14 мая прошлого года.