https://news.day.az/economy/1745805.html Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве в газовой сфере с Азербайджаном Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между правительствами Турции и Азербайджана о сотрудничестве в области природного газа. Как сообщает Day.Az, соответствующее решение опубликовано в официальной газете правительства Турции Resmi Gazete. Вышеуказанное Соглашение было подписано в Стамбуле 14 мая прошлого года.
Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве в газовой сфере с Азербайджаном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между правительствами Турции и Азербайджана о сотрудничестве в области природного газа.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение опубликовано в официальной газете правительства Турции Resmi Gazete.
Вышеуказанное Соглашение было подписано в Стамбуле 14 мая прошлого года.
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