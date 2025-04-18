Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве в газовой сфере с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между правительствами Турции и Азербайджана о сотрудничестве в области природного газа.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение опубликовано в официальной газете правительства Турции Resmi Gazete.

Вышеуказанное Соглашение было подписано в Стамбуле 14 мая прошлого года.

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