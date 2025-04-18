Отношения между Азербайджаном и Китаем основаны на взаимном доверии.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу Trend заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, руководитель рабочей группы по азербайджано-китайским межпарламентским связям Солтан Мамедов.

По его словам, сегодня Азербайджан поддерживает стратегические партнерские отношения с рядом государств, среди которых особое место занимает Китайская Народная Республика. Как отметил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на международном форуме в Университете АДА, наличие формата стратегического партнерства в сотрудничестве с такой великой страной, как Китай, конечно, крайне важно для нас.

Депутат подчеркнул, что "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанная в прошлом году на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, открыла новую страницу в истории отношений между двумя странами.

"В совместной декларации отражены важные положения, касающиеся взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, невмешательства во внутренние дела, координации деятельности по важнейшим вопросам региональной и глобальной безопасности.

Данный документ также предусматривает углубление практического сотрудничества в рамках проекта "Один пояс, один путь". Особое внимание уделяется развитию инвестиционного сотрудничества в области нефти и газа, нефтехимии, а также "зеленой" энергии, электроэнергии, высоких технологий и инноваций, искусственного интеллекта и космоса. Все это выражает намерение развивать связи между Азербайджаном и Китаем в достаточно широком спектре", - отметил он.

Солтан Мамедов подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии сектора "зеленой" энергии. Инвестиции китайских компаний в сектор возобновляемой энергии Азербайджана могут сыграть важную роль в развитии этой отрасли.

"Во время COP29 были подписаны соответствующие документы в области "зеленой" энергии с рядом китайских компаний. Опыт Китая в этой сфере производства возобновляемой энергии может быть полезен с точки зрения реализации поставленных Азербайджаном целей. Поэтому наша страна активно поддерживает инвестиционные инициативы китайских компаний в этом направлении",- также отметил он.

С.Мамедов также подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева тесно сотрудничает с Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами.

Он сказал, что отношения между двумя структурами призваны способствовать развитию отношений между государствами и народами. В рамках этого сотрудничества было реализовано много успешных проектов.

Депутат отметил, что одним из основных положений Совместной декларации, подписанной между Азербайджаном и Китаем, является развитие сотрудничества между законодательными органами в рамках международных и региональных организаций.

"Несколько дней назад на встрече с китайской делегацией обсуждалась работа, проделанная в рамках двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями о будущих проектах. Развитие межпарламентских отношений - один из вопросов, которому обе стороны придают особое значение", - добавил он.