Еще в двух районах Баку начинаются работы по сносу ветхих зданий, отслуживших свой срок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, на этот раз работы по сносу будут проводиться в Сабунчинском и Сураханском районах.

Согласно информации, в Сабунчинском районе работы по сносу затронут ветхие строения, расположенные по адресу: улица Бабека, 23, улица М. Фрунзе 16, улица 6-я Мадена 38, улица Мамедалиева 32, а также в Сураханском районе по адресу: улица Ханлара Алекперова 87.

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре уже начал подготовку по разработке проектно-сметной документации с целью организации сноса.

Следует отметить, что уже ведется подготовка к сносу ветхих строений, расположенных по адресу: улица Ага Нейматуллы дом 13, улица Демирйол дом 19 в Бинагадинском районе, а также улица Оксигена дом 14 и улица Марата Амирханова дом 14 в Хатаинском районе.