Стало известно, почему игры Nintendo редко продаются со скидками

Компания Nintendo, как известно, крайне редко прибегает к скидкам на свои собственные игры, что вызывает вопросы у многих игроков. О том, почему так происходит, в своем подкасте рассказали бывшие сотрудники отдела связей с общественностью Nintendo of America Кит Эллис и Криста Янг. По их словам, отсутствие скидок напрямую связано с позицией руководства Nintendo, которое считает свою продукцию уникальной и высококачественной. Об этом сообщает издание DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эллис рассказал, что в период его работы в компании запросы от блогеров на получение бесплатных копий игр для розыгрышей регулярно отклонялись. "Нам читали целые лекции о том, что игры Nintendo обладают исключительной ценностью и поэтому не могут продаваться со скидкой, в отличие от некоторых других издателей", поделился бывший пиар-менеджер, упомянув в шутку компанию Ubisoft.

Янг подтвердила слова коллеги, отметив, что поклонники Nintendo давно привыкли к тому, что желаемую игру лучше приобретать сразу, не рассчитывая на снижение цены. При этом она выразила мнение, что даже у такой уверенной ценовой политики должны быть определенные границы.

Эллис, в свою очередь, назвал подход Nintendo "налогом", подразумевая, что компания уверена в превосходстве качества своих игр над конкурентами, даже при сопоставимой стоимости.

Информация о том, что некоторые игры для Switch 2 могут получить ценник в $80, вызвала неоднозначную реакцию среди геймеров. Тем не менее, аналитики считают подобный шаг "логичным" для Nintendo, учитывая их устоявшуюся ценовую политику и репутацию.