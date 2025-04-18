В Южной Каролине перевернулся школьный автобус

В штате Южная Каролина, США, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox News, авария случилась со школьным автобусом, который возвращался с экскурсии из пригорода Шарлотт, штат Северная Каролина. ДТП произошло на шоссе в Южной Каролине, когда лопнувшая шина стала причиной переворота автобуса.

По данным спасателей, в результате происшествия погиб один человек, а 21 человек получил ранения различной степени тяжести. 17 пострадавших были срочно госпитализированы с помощью скорой помощи и вертолетов. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

На борту автобуса находились 38 человек, из которых 35 - школьники. Они возвращались домой после экскурсии, которая закончилась трагедией.

Из-за серьезности аварии движение на участке шоссе, где произошло происшествие, будет перекрыто на длительное время.

В настоящее время проводится расследование.