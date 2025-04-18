В Минобороны Азербайджана состоялась встреча с представителями государственных структур и НПО

В Управлении по связям с медиа и общественностью министерства обороны Азербайджана состоялось мероприятие с участием представителей ряда государственных структур, неправительственных организаций (НПО) и экспертов.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии была представлена информация о Коммуникационной стратегии министерства обороны, утвержденной соответствующим решением министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Было отмечено, что сфера стратегических коммуникаций, являющаяся составной частью проводимых реформ в армейском строительстве, развивается в соответствии с требованиями времени и с учетом современных инноваций.

Затем участникам мероприятия были представлены брифинги на тему "Работа с государственными структурами и НПО", "Защита государственной тайны в медиа-пространстве", "Работа с обращениями граждан" и т.д.

На мероприятии также было рассказано о работе, проводимой в Азербайджанской Армии в области военного образования, была представлена обширная информация о специальных военно-учебных заведениях, подведомственных Национальному университету обороны, и о правилах приема.

В заключение состоялся обстоятельный обмен мнениями, были заслушаны предложения, даны ответы на интересующие гостей вопросы.