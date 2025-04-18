Пашинян сделал ошибку, о которой в Ереване пожалеют

Автор: Лейла Таривердиева

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал турецким СМИ тему армянской Конституции.

Отметим один позитивный момент: в Ереване хотя бы перестали отрицать факт наличия в Основном законе страны претензий на территории Азербайджана. На первый порах и это хорошо. По крайней мере, можно считать, что одну сложную задачу азербайджанская сторона решила.

Негативным моментом является то, что, осознавая свою вину Ереван надеется, что ему удастся "разделить" ответственность с Азербайджаном.

"В своей декларации независимости они (Азербайджан - ред.) заявляют, что нынешняя Азербайджанская Республика является правопреемницей первой Азербайджанской (Демократической) Республики, а не советской. А первая Азербайджанская республика, существовавшая до Советского Союза, провозгласила свой суверенитет над гораздо большими территориями, чем сегодняшний Азербайджан. Она включает в себя более 60 процентов сегодняшних суверенных территорий Армении", - пожаловался Мирзоян журналистам.

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Любитель "зеркальности" Пашинян с некоторых пор начал выдвигать в качестве аргумента якобы наличие претензий к Армении в Конституции Азербайджана. Между тем, ссылка на наследие АДР не имеет никакого отношения к территориальному вопросу. Это вопрос политического наследования принципов государственности, заложенных первым на Востоке демократическим государством. Эти положения абсолютно не сравнимы с откровенным причислением суверенных территорий Азербайджана к Армении в ее основополагающих актах.

Давайте посмотрим. Чтобы показать, насколько неприемлема "зеркальность" в данном вопросе, для начала приведем цитаты из Конституции Армении. Хотя все наши читатели, наверное, уже знают их наизусть, все же не грех повториться.

Итак, в преамбуле Конституции Республики Армения указано, что "армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков...", и так далее. Почему нам это не нравится? Потому что "фундаментальные принципы армянской государственности" имеют в виду, прежде всего азербайджанские земли. В пресловутой Декларации о независимости Армении записано: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности".

Комментарии тут, думается, излишни. Все и без комментариев понятно.

Теперь о нашей Конституции. В ней говорится: "Народ Азербайджана, продолжая многовековые традиции своей государственности, руководствуясь принципами, зафиксированными в Конституционном Акте "О государственной независимости Азербайджанской Республики", желая обеспечить благополучие всех и каждого, утвердить справедливость, свободу и безопасность, осознавая свою ответственность перед прошлым, нынешним и будущим поколениями, используя свое суверенное право, торжественно заявляет о своих намерениях".

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Что же такого страшного содержится в указанном Конституционном акте? Читаем: "Верховный Совет Азербайджанской Республики, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, на преемственности демократических принципов и традиций Азербайджанской Республики и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 года "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики", принимает настоящий Конституционный Акт и учреждает основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики".

Пойдем еще дальше в историю и обратимся к документу, принятому в 1918 году. В первом пункте Декларации указано: "Отныне народы Азербайджана являются носителями суверенных прав и Азербайджан, состоящий из Восточного и Южного Закавказья, - полноправным, независимым государством". Где-то тут кто-то заметил претензии к соседям? Кто-то увидел упоминания Западного Закавказья? Азербайджан провозгласил независимость в тех границах, в которых находился на тот момент. Он и сегодня занимает территорию Восточного и Южного Закавказья. В Декларации нет ни слова про квадратные километры и территории Армении. А в Конституционном акте от 1991 года ничего не говорится о наследии АДР в тех или иных границах. Тем временем, Армения, впервые провозглашая свою независимость в 1991 году, сразу же имела в виду земли соседней страны, что нагло и откровенно прописала в документе.

Говоря о якобы наличии претензий к Армении в нашей Конституции, армяне сами не понимают, какую ошибку совершают. Зная, из каких лоскутов была составлена их страна, они играют с огнем. Претензий нет, но если так будет продолжаться, они могут и появиться.

И еще одно очень важное отличие нас от них. Независимость Армении предназначалась только для армянского народа, независимость же нашей страны с самого начала была подарена НАРОДАМ Азербайджана. Это две большие разницы.