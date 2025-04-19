В Азербайджане продолжают красть большие суммы с банковских карт

В Азербайджане продолжаются кражи с банковских карт граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 18 апреля с банковских карт граждан было похищено 21 394 маната.

"Кражи с банковских карт граждан продолжаются. CVV/CVC код на карте, OTP-код, присылаемый по SMS, логины и пароли для входа в ваши личные системы, PIN-код карты - это конфиденциальная информация. Если вы передадите эти данные неизвестным лицам, ваши средства на счёте, а при их отсутствии - кредитные средства, могут быть похищены. 18 апреля с карт разных граждан с использованием различных кибермошеннических методов были украдены суммы в размере 6500, 6000, 2971, 2850, 1000, 800, 450, 392, 201, 150, 70 и 10 манатов.

В очередной раз настоятельно рекомендуем гражданам с осторожностью относиться к подозрительным звонкам, обещающим лёгкий заработок, страхование, помощь с визами, укрепление банковских счетов или якобы поступившие платежи. Ни в коем случае не передавайте свои личные банковские данные неизвестным лицам - это опасно", - говорится в сообщении.