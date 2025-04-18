https://news.day.az/world/1746016.html Сильнейшие снегопады в приальпийских регионах Европы - ВИДЕО Сильнейшие снегопады уже более суток продолжаются в приальпийских регионах Европы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео Швейцария, Италия и Франция.
Сильнейшие снегопады в приальпийских регионах Европы - ВИДЕО
Сильнейшие снегопады уже более суток продолжаются в приальпийских регионах Европы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео Швейцария, Италия и Франция.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре