Сильнейшие снегопады в приальпийских регионах Европы

Сильнейшие снегопады уже более суток продолжаются в приальпийских регионах Европы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео Швейцария, Италия и Франция.