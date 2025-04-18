В соцсетях опубликовано видео с мусорной свалки где-то в Армении. Среди куч мусора валяется национальный флаг этой страны. Автор ролика подбирает его и ругает власти. Как будто Никол Пашинян виноват в том, что армянский патриотизм оказался пшиком.

Обращает на себя внимание, что и сам автор видео держит флаг двумя пальцами, брезгуя, и лишь поднимает с земли, перекладывая в мусорный ящик. То есть символ национальной государственности так и остается на свалке, хотя следовало бы забрать его и, как минимум, вынести за пределы мусорных куч.

Вот такой он, армянский патриотизм.