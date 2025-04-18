https://news.day.az/politics/1745989.html Вот такой он, армянский «патриотизм» - ВИДЕО В соцсетях опубликовано видео с мусорной свалки где-то в Армении. Среди куч мусора валяется национальный флаг этой страны. Автор ролика подбирает его и ругает власти. Как будто Никол Пашинян виноват в том, что армянский патриотизм оказался пшиком.
Вот такой он, армянский «патриотизм» - ВИДЕО
В соцсетях опубликовано видео с мусорной свалки где-то в Армении. Среди куч мусора валяется национальный флаг этой страны. Автор ролика подбирает его и ругает власти. Как будто Никол Пашинян виноват в том, что армянский патриотизм оказался пшиком.
Обращает на себя внимание, что и сам автор видео держит флаг двумя пальцами, брезгуя, и лишь поднимает с земли, перекладывая в мусорный ящик. То есть символ национальной государственности так и остается на свалке, хотя следовало бы забрать его и, как минимум, вынести за пределы мусорных куч.
Вот такой он, армянский патриотизм.
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