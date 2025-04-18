Хикмет Гаджиев о новом статусе-кво на Южном Кавказе

Азербайджан создал в регионе Южного Кавказа новый статус-кво, основанный на принципах международного права и территориальной целостности.

Как передает Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в Карабахском университете в рамках визита представителей дипломатического корпуса в город Ханкенди.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджану удалось положить конец конфликту благодаря ответственному государственному управлению.

"Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы вступают в исторический этап реконструкции, трансформации и восстановления.

Лица, совершившие преступления против Азербайджана, включая военные преступления и преступления против человечности, уже отвечают перед законом. В настоящее время в Азербайджане судебные процессы продолжаются.

Мы надеемся, что в результате прозрачных и открытых судебных разбирательств справедливость восторжествует. Азербайджан создал в регионе Южного Кавказа новый статус-кво, основанный на принципах международного права и территориальной целостности",- добавил он.