Представлен официальный сайт Международного фестиваля ковров
Сдан в пользование официальный интернет-сайт Международного фестиваля ковров, который состоится 2-4 мая 2025 года в Ичеришехер. Организаторами мероприятия выступают ОАО "Азерхалча" и Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO.
Все желающие присоединиться к трехдневному празднику коврового искусства могут получить полную информацию о мероприятии и пройти регистрацию на официальном сайте фестиваля - bakucarpetfest.az.
В рамках фестиваля 2 мая состоится Международный форум ковров, который объединит ведущих отечественных и зарубежных экспертов, дизайнеров, производителей и исследователей в области ковровой индустрии. Программа форума включает пленарные сессии, тематические панельные дискуссии, B2B-встречи, а также специальные секции для молодых ученых.
Для дополнительных вопросов: [email protected].
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре