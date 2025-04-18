Французский спецназ начал забастовку

Элитное подразделение французской полиции, Бригада розыска и реагирования (BRI), объявило забастовку. Об этом сообщает телеканал TF1, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы жертвуем всем: временем, когда работаем сверхурочно, личной жизнью. Но когда дело доходит до вознаграждения, про нас забывают", - заявил один из бастующих.

Полицейские начали забастовку на этой неделе и объявили, что она будет продолжаться до выполнения их требований. Как сообщили телеканалу представители профсоюза, сотрудники BRI настаивают на увеличении премий за переработки, а также требуют признания сложности и опасности их труда.